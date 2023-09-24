Джо Джойс высказался о срыве поединка Фьюри - Усик.

Известный британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс поделился своим мнением о срыве поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Джойс отметил, что срыв боя Фьюри - Усик стало большим разочарованием для фанатов бокса.

"Это разочаровывает. Я всегда считал, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком непременно состоится. Я не думал, что этого боя не будет. Это все странно.

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Странно, что Фьюри не согласился сразиться с Усиком после того, как дразнил его. Говорил, что Александр такой маленький, и постоянно называл его средневесом. Но потом бой просто сошел на нет. Это разочарование для фанатов бокса", – приводит слова Джойса Daily Mail.

Напомним, в ночь на 24 сентября Джо Джойс провел бой-реванш против китайского супертяжа Чжана Чжилея. Китаец нокаутировал британца в третьем раунде и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. После этого боя Чжилея бросил вызов Тайсону Фьюри.

Добавим, что Тайсон Фьюри свой следующий поединок проведет в октябре этого года. "Цыганский король" сразится с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Этот бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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