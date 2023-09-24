Чжан Чжилей во второй раз нокаутировал Джо Джойса.

В ночь на 24 сентября состоялся поединок временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея против британца Джо Джойса.

Бой-реванш между китайским и британским боксерами стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, который состоялся на "OVO Wembley Arena" в Лондоне.

Бой завершился сокрушительно победой китайского супертяжа. В третьем раунде он мощным ударом в челюсть отправил 36-летнего британца настил ринга, одержав досрочную победу и защитив свой титул.

Видео дня

Видео нокаута:

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

Отметим, что первый поединок Джо Джойса против Чжана Чжилея состоялся в апреле этого года и завершился техническим нокаутом в шестом раунде, после того как врач посоветовал остановить бой из-за большой гематомы под глазом у британского боксера.

После повторной победы над Джо Джойсом китайский супертяж Чжан Чжилей бросил вызов обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.

"Я хочу Тайсона Фьюри. Я был очень близок к заключению соглашения с ним, но Джо Джойс активировал пункт о матче-реванше. Теперь препятствий больше нет. Дорога свободна. Давай сделаем это. "Будет то же самое. Китайская мощь и китайская скорость победит", – приводит слова Чжана Bed Left Hook.

Также китайский боксер прокомментировал победу над Джо Джойсом.

"Очень счастлив. Я сделал это. Но Джо крутой боец, уважение ему. Он мне нравится. Я его уважаю. Все, пожалуйста, переживайте за него. Это то, ради чего мы здесь, ведь являются профессиональными бойцами. Выходим в ринг, чтобы развлечь толпу. Мы сделали это. Надеюсь, всем понравилось мое выступление", - сказал Чжилей.

Добавим, что Чжан Чжилей на профи-ринге провел 28 боев. В его послужном списке 26 побед, одна ничья и одно поражение. Джо Джойс одержал 15 побед и потерпел два поражения в 17 поединках.

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