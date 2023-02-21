Украинский боксер рассказал, что многое переосмыслил после начала войны.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о полномасштабном вторжении России в Украину.

36-летний украинский боксер признался, что многое переосмыслил за время войны.

"Многое переосмыслил. Что много лет, еще до того, как я родился, много лет была советская пропаганда, которая говорила в одном направлении, которое было выгодно для нее.

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Наши родители это слушали, видели. Бабушки, дедушки, потом мы родились, видели и слышали, наши дети.

Но сейчас с полномасштабным вторжением, думаю, занавески раскрывались и многое люди увидели. В том числе и я и все, которые видят, что сейчас происходит.

Для нас то, что происходит, это ужасное горе. Но для нас украинцев это новый старт новой Украины.

Для молодежи, для моих детей, для молодежи, которая сейчас видит, что такое Россия и как она строила свою империю", - сказал Усик в комментарии "Украинской правде".

Напомним, ранее Усик спрогнозировал Путину судьбу Гитлера. Также украинский боксер записал обращение к россиянам, в котором высказал свое негативное отношение к России. Он назвал РФ страной террористов и лжецов, с которыми никто в мире не хочет иметь ничего общего.

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