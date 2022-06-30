Украинский боксер высказался о предстоящем бое с Джошуа.

20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий реванш против британского претендента.

"Это бой для всей моей страны, для каждого человека, защищающего ее, для тех, кто уже, к сожалению, умер, защищая ее.

Я каждый день в молитве. Благодарю бога, что я проснулся. Молюсь за свою страну. Это очень тяжело, когда ты понимаешь, что там происходит", - приводит слова Усика Sky Sport.

Также украинский боксер отметил, что часть его друзей сейчас защищают Украину на передовой.

"Многие люди посылают мне сообщения – мои друзья, которые воюют, просто обычные люди. Они поддерживают меня и вдохновляют меня тем, что говорят: "Саша, мы за тебя, мы верим в тебя, порадуй нас своей победой.

Я очень много работаю в тренировочном лагере. 20 августа вы увидите новую историю украинского бокса", – добавил Усик.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.

Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.

Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.

Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.

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