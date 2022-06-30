20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа.
Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий реванш против британского претендента.
"Это бой для всей моей страны, для каждого человека, защищающего ее, для тех, кто уже, к сожалению, умер, защищая ее.
Я каждый день в молитве. Благодарю бога, что я проснулся. Молюсь за свою страну. Это очень тяжело, когда ты понимаешь, что там происходит", - приводит слова Усика Sky Sport.
Также украинский боксер отметил, что часть его друзей сейчас защищают Украину на передовой.
"Многие люди посылают мне сообщения – мои друзья, которые воюют, просто обычные люди. Они поддерживают меня и вдохновляют меня тем, что говорят: "Саша, мы за тебя, мы верим в тебя, порадуй нас своей победой.
Я очень много работаю в тренировочном лагере. 20 августа вы увидите новую историю украинского бокса", – добавил Усик.
Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.
Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.