Александр Усик / фото REUTERS

20 августа в Саудовской Аравии состоится реванш украинского боксера Александра Усика против Энтони Джошуа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий реванш против британского претендента.

"Это бой для всей моей страны, для каждого человека, защищающего ее, для тех, кто уже, к сожалению, умер, защищая ее.

Я каждый день в молитве. Благодарю бога, что я проснулся. Молюсь за свою страну. Это очень тяжело, когда ты понимаешь, что там происходит", - приводит слова Усика Sky Sport.

Также украинский боксер отметил, что часть его друзей сейчас защищают Украину на передовой.

"Многие люди посылают мне сообщения – мои друзья, которые воюют, просто обычные люди. Они поддерживают меня и вдохновляют меня тем, что говорят: "Саша, мы за тебя, мы верим в тебя, порадуй нас своей победой.

Я очень много работаю в тренировочном лагере. 20 августа вы увидите новую историю украинского бокса", – добавил Усик.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring. 

Усик - Джошуа: что нужно знать

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