Майкл Мурер допустил грубую ошибку, назвав Усика российским боксером.

Трехкратный чемпион мира, обладатель поясов в двух весовых категориях и первый в истории левша чемпион мира в хэвивете Майкл Мурер впечатлен действиями в ринге Александра Усика.

Легендарный в прошлом боксер заявил, что сейчас в мире нет никого, кто мог бы победить украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

"Усик - это феноменальный боксер. Сейчас я не вижу боксера, кто мог бы его победить.

У него есть рост, размах рук и он умеет боксировать. У него много опыта. Он много боксировал по любителям, встречался с разными стилями - он может победить любого", - сказал Мурер комментарии YouTube-каналу TRU SCHOOL SPORTS.

Стоит отметить, что 54-летний Мурер допустил грубую ошибку в своем интервью, назвав Усика российским боксером, прошедшим российскую любительскую школу бокса.

Напомним, этим летом Усик проведет реванш против Энтони Джошуа, которого он победил 25 сентября 2021 года и отобрал у британца пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее УНИАН сообщал, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри заявил о готовности вернуться на ринг, чтобы побить Александра Усика. Циганский король назвал единственное условие для своего возвращения.

Усик - Джошуа: что было раньше