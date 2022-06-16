Трехкратный чемпион мира, обладатель поясов в двух весовых категориях и первый в истории левша чемпион мира в хэвивете Майкл Мурер впечатлен действиями в ринге Александра Усика.
Легендарный в прошлом боксер заявил, что сейчас в мире нет никого, кто мог бы победить украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO.
"Усик - это феноменальный боксер. Сейчас я не вижу боксера, кто мог бы его победить.
У него есть рост, размах рук и он умеет боксировать. У него много опыта. Он много боксировал по любителям, встречался с разными стилями - он может победить любого", - сказал Мурер комментарии YouTube-каналу TRU SCHOOL SPORTS.
Стоит отметить, что 54-летний Мурер допустил грубую ошибку в своем интервью, назвав Усика российским боксером, прошедшим российскую любительскую школу бокса.
Напомним, этим летом Усик проведет реванш против Энтони Джошуа, которого он победил 25 сентября 2021 года и отобрал у британца пояса WBA, WBO, IBF и IBO.
Ранее УНИАН сообщал, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри заявил о готовности вернуться на ринг, чтобы побить Александра Усика. Циганский король назвал единственное условие для своего возвращения.
Усик - Джошуа: что было раньше
- Первый бой Джошуа против Усика был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring. Украинец одержал победу единогласным решением судей на территории соперника - в Лондоне.
- Реванш пройдет в конце июля или начале августа, по словам Эдди Хирна (промоутера Джошуа).
- Британский боксер дерзко грозится в ринге уничтожить Усика.
- После поражения крымчанину Джошуа сделал перестановки в своем тренерском штабе.