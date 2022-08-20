Легенда бокса пожелал успеха Усику в предстоящем поединке.

В ночь с 20 на 21 августа обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Легендарный экс-боксер и мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеообращение к Усику на своей странице в Instagram накануне боя-реванша.

Усик - Джошуа: видеотрансляция боя-реванша на УНИАН

Кличко-старший пожелал Усику успеха в предстоящем сражении и отметил, что триумф украинца должен увидеть весь мир.

"Сегодня, 20 августа, состоится еще один бой за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас важны сегодня победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть реванш Усик - Джошуа.

Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем, держим кулаки, победа будет за нами. Слава Украине", - сказал Виталий Кличко.

Добавим, что на кону в поединке Усик - Джошуа будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

35-летний Усик на профессиональном ринге провел 19 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

32-летний Джошуа в профи провел 26 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 2 поражения.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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