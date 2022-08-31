Деонтей Уайлдер считает Тайсона Фьюри фаворитом в потенциальном бою против Александра Усика.

Знаменитый американский боксер Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Уайлдер считает, что фаворитом данного боя является скандальный британец. В то же время американец отметил, что Усика также не стоит сбрасывать со счетов.

"Фьюри слишком большой для Усика. Единственное, что есть у Тайсона для Усика - это его габариты. Я смотрю на это как на бой Фьюри со Каннингемом. Стив доминировал над ним, но затем устал и выглядел слишком худым.

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Может произойти все что угодно. Нельзя недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может случиться все что угодно", - сказал Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу "ESNEWS".

Добавим, что Фьюри и Каннингем подрались в 2013 году. Тайсон был на 20 кг тяжелее оппонента, но в начале боя побывал в нокдауне и проигрывал по очкам. Тем не менее, в седьмом раунде Фьюри отправил в нокаут Каннингема, который по своим антропометрическим данным схож с Усиком.

Напомним, в ночь на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше, который прошел в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец принял вызов украинца, который после победы над Джошуа заявил, что готов драться только с Фьюри.

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