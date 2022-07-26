Энди Руис верит в победу Александра Усика во втором бою против Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал предстоящий реванш Энтони Джошуа против Александра Усика.

Мексиканец, сенсационно нокаутировавший Джошуа, призвал украинца быть полностью сконцентрированным на реванше с Джошуа. Руис отметил, что у Усика есть все шансы, чтобы вновь победить британского боксера.

"Первое, что приходит на ум и что я могу сказать, это то, если Усик не сделает то же, что и я, тогда он выиграет бой. Потому что у меня есть все инструменты, чтобы победить Энтони Джошуа, но вещи произошли очень быстро.

Я был в этом же положении, но я не сосредоточился на том, что должен был делать. Но Усик другой. Он подготовлен, он более дисциплинирован, он уже был чемпионом мира, он уже суперизвестен. Но, уверен, это будет тяжелый бой для них обоих", – сказал Руис в интервью YouTube-каналу журналиста Манука Акопяна.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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