Фрэнк Бруно считает, что Фьюри победит Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фрэнк Бруно поделился своим прогнозом на бой за титул абсолютного чемпиона мира между обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Легендарный британец похвалил украинского боксера, однако заявил, что в этом поединке шансов на победу больше у "Цыганского короля".

"Усик очень хороший боец и более опытный боец, чем многие думают. Неудобен со многих сторон. Он очень хороший боец, он знает, как о себе позаботиться. Но я считаю, что хороший супертяж, который знает, что делает, загонит его в угол. Даст ему несколько оплеух и побьет его", - приводит слова Бруно BoxingSocial.

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Напомним, 29 сентября Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона в королевском дивизионе. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Сообщается, что в соглашении на бой прописан пункт о реванше, который касается обоих боксеров. Инициировать повторный поединок может проигравший.

Точная дата поединка Усик - Фьюри будет объявлена после боя "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который запланирован на 28 октября.

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