'Я нацелен на Усика': чемпион WBO дерзко бросил вызов украинцу

Фабио Уордли отказался от боя с Итаумой и выбрал сильнейших соперников.

Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли заявил о намерении провести бой против украинского чемпиона Александра Усика. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Ring Magazine.

Боксер четко обозначил свои приоритеты, отвергнув возможность поединка с молодым соперником Мозесом Итаумой. По словам Уордли, такие предложения не соответствуют его текущим амбициям.

"Я нацелен на Усика, Фьюри, Джошуа", – подчеркнул он.

В то же время перед возможными топ-боями Уордли должен провести важный поединок против Даниэля Дюбуа. Именно победитель этого боя может стать следующим соперником Усика в титульном противостоянии.

Поединок Уордли – Дюбуа запланирован на 9 мая. Ожидается, что он станет ключевым этапом в определении будущего претендента на бой с украинцем.

Сам Александр Усик тем временем готовится к другому поединку – против Рико Верховена, который должен состояться в египетской Гизе.

Эксперты уже оценивают шансы будущих соперников. В частности, временный чемпион WBO в полутяжелом весе Каллум Смит считает, что у Уордли хорошие перспективы в бою с Дюбуа, в частности благодаря уверенности в собственных силах.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик высказался о визите британского спортсмена Энтони Джошуа в Украину. Известно, что британец попробовал украинские блюда, послушал наши песни и посетил мемориал памяти погибших воинов на Майдане Независимости.

На фоне этого визита Усик рассказал, как изменились его личные и профессиональные отношения с бывшим соперником Джошуа. " Сейчас Эй Джей для меня как старший брат, а не соперник, я с ним драться не буду. Я считаю его настоящим чемпионом, независимо от наличия титулов, ведь чемпион – это тот, кто не сдается", – сказал Усик.

Вас также могут заинтересовать новости: