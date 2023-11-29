Эгис Климас поделился ожиданиями от поединка Александра Усика против Тайсона Фьюри.

В следующем году чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал будущий бой своего клиента и рассказал о проблеме украинца в подготовке к этому сражению.

"Мы долго-долго работали над тем, чтобы получить это сражение, и наконец нам это удалось. Однозначно это будет непростой поединок.

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Пожалуй, это будет самое тяжелое сражение в карьере Александра. Он уверен в себе, но в то же время хорошо знает, что впереди будет много работы. Он трудолюбивый, хороший спортсмен и очень хороший боец.

Будет нелегко найти спарринг-партнеров, потому что Тайсон Фьюри очень высокий, с большой дистанцией, у него очень неуклюжий стиль и он тяжелый, поэтому это будет самым большим вызовом.

Но я не сомневаюсь, что Александр победит. Факторами будут его работа ног, его интеллект, боксерский IQ.

Я бы даже не сказал, что у Фьюри есть большая сила. У него большой вес и он опирается на бойцов. Вот как он их побеждает. Но победить Александра будет непросто", - приводит слова Климаса Boxing Talk.

Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех главных поясов.

Добавим, что свой последний бой Усик провел в августе этого года против Даниэля Дюбуа. Украинец одержал победу нокаутом в 9-м раунде и защитил чемпионские титулы WBA, WBO, IBO и IBF. Тайсон Фьюри в своем последнем бою раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну. Поединок состоялся 28 октября.

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