Тайсон Фьюри не хочет боксировать против Энтони Джошуа.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко раскритиковал бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

"Цыганский король" заявил, что больше не заинтересован в поединке против Эй Джея, поскольку тот потерпел уже три поражения.

"Мне все равно, что он говорит. По моему мнению, он мешок. Он просто большой бомжара, которого трижды избили. Его дважды нокаутировали, у него три поражения. Джошуа даже больше не может выступать в моей лиге.

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Я больше не думаю о бое с ним. Меня он даже не интересует. Этот пузырь лопнул. Его лишили девственности, поэтому он не интересен для меня. Его дважды побил Усик, а перед этим побил толстяк.

Я дерусь с парнем, который находится на своем пике, с чемпионом, который больше и сильнее Джошуа, я дерусь с более мощным нокаутером, чем он. Энтони нужно занять место в конце очереди. Этот бой ушел, он мертв. Наш поединок стал неактуальным после того, как он проиграл", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Напомним, Энтони Джошуа на профи-ринге провел 29 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел три поражения. Первый раз британец проиграл американцу Энди Руису в июне 2019 году. Затем в декабре того же года Эй Джей победил Руиса в реванше.

Затем Джошуа дважды проиграл Александру Усику - в сентябре 2021 года единогласным решением судей и в августе 2022 года в реванше раздельным решением судей.

В послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях в профессиональной карьере.

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