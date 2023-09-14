Легенда бокса верит в победу камеруно-французского бойца.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим прогнозом на поединок Фрэнсиса Нганну против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Американец считает, что бывшему чемпиону UFC по силам победить "Цыганского короля".

"Считаю, у Фрэнсиса все получится против Фьюри. Все зависит от опыта поединков. Он только должен помнить, что нельзя включать в драку ноги, хотя раньше именно так и поступал.

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Нганну - настоящий мощный панчер, очень быстрый для парня с весом в 118 кг. Думаю, он справится лучше, чем большинство считает", – приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.

Поединок Нганну - Фьюри состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Это будет выставочный бой, который пройдет по правилам бокса.

Бой против Фьюри станет дебютным для Нганну в профессиональном боксе. "Цыганский король", в свою очередь, провел на профи-ринге 34 поединка. В послужном списке британца 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья.

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