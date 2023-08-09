Боксер будет защищать свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в Польше.

26 августа во Вроцлаве состоится бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик против британца Даниэля Дюбуа Усик назвал этот бой тяжелым и рассказал, как готовится к нему, пишет Sport.ua.

"Я всегда готовлюсь к тяжелым боям. Как они проходят – мы видим уже после боя. Но я всегда готовлюсь тяжело. У меня в лагере много спарринг-партнеров. У меня тяжелые ребята, и мы работаем для того, чтобы хорошо выглядеть в ринге. Конечно, проще завоевать титул, чем потом защищать, но мы делаем в своем лагере много работы. Мы не думаем о том, что у нас это есть, и мы довольны", – сказал он.

Усик отметил, что продолжает плодотворно, тяжело работать. До поединка остаются недели.

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"У нас много раундов, боксируем и по 15. Почему вчера было 12? Потому что три недели до поединка, и спускаемся уже вниз. А так было 15 раундов по четыре минуты. Работаем", – сказал боксер.

Усик - Дюбуа - это надо знать о бое

26 августа в польском городе Вроцлав Усик будет защищать свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Противником будет 25-летний британец Дюбуа.

Ранее Усик заявил, что ему приятно боксировать в Польше, поскольку в этой стране он впервые завоевал чемпионский титул в крузервейте.

Букмекеры не оставляют практически никаких шансов Дюбуа.

Также уже известно, кто будет транслировать поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе и претендентом на титулы.

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