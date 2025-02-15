По словам спортсмена, в украинца не было достаточно мощности для победы над Дэвисом.

Американский боксер Рой Джонс отреагировал на досрочную победу Кейшона Дэвиса над Денисом Беринчиком в поединке за звание чемпиона WBO в легком весе.

По словам спортсмена, он был уверен в победе американца, поскольку украинец не обладает такой мощью, которая бы позволила ему сохранить титул.

"Кейшон показал, что он именно тот, кем мы его считали. Я не думал, что Беринчик сможет многое ему предложить, потому что у него нет особой мощности. Беринчик завоевал титул в ужасном бою. Кейшон создаст проблемы не только Джервонте Дэвису, но и любому другому бойцу. Поверьте мне, он любому создаст проблемы. Конечно же, Кейшон становится сильнее", - отметил Джонс в комментарии для YouTube-канала FightHype.com.

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Бой между Беринчиком и Дэвисом - что известно

Как писал УНИАН, 15 февраля Беринчик проиграл поединок Дэвису и потерял пояс WBO. В третьем раунде украинец оказался в нокдауне после удара Кейшона Дэвиса в корпус, а уже в четвертом раунде после еще одного удара в корпус Беринчик не смог продолжить поединок.

Отмечается, что украинский боксер впервые проиграл в поединке во время своей профессиональной карьеры.

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