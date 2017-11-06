"Финикс" украинца Леня уступил "Сан-Антонио" и другие матчи НБА

"Кливленд" проиграл в родных стенах "Атланте".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований. "Кливленд" потерпел домашнее поражение от "Атланты Хоукс" - 115:117. "Лос-Анджелес Клипперс" также не устояли перед "Майями", уступив лишь три пункта, - 101:104. Кливленд – Атланта 115:117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26) Кливленд: Джеймс (26 + 13 передач + 6 потерь), Роуз (10), Джей Ар Смит (6), Краудер (5), Лав (4) – старт; Уэйд (25 + 11 подборов + 6 передач), Корвер (23), Грин (9), Фрай (7), Осман (0), Жижич (0). Атланта: Шредер (28 + 9 передач + 6 потерь), Бэббит (17), Принс (17), Дедмон (15 + 7 подборов), Бэйзмор (14 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Тэйлор (14), Коллинз (12 + 13 подборов), Белинелли (0), Кавано (0). Клипперс – Майами 101:104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15) Клипперс: Гриффин (23 + 8 подборов), Риверс (12), Джордан (10 + 19 подборов), Беверли (8 + 8 подборов), Галлинари (6) – старт; Уильямс (22), Рид (10), Джонсон (6), Торнвелл (2), Деккер (2). Майами: Уайтсайд (21 + 17 подборов), Ричардсон (14), Драгич (12 + 6 передач), Уайт (3), Уинслоу (2) – старт; Джонсон (19), Эллингтон (17), Дж. Джонсон (14 + 6 потерь), Олиник (2), Адебайо (0). Орландо – Бостон 88:104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27) Орландо: Гордон (18 + 12 подборов), Симмонс (14), Вучевич (13 + 10 подборов + 7 передач), Росс (9), Фурнье (6) – старт; Исаак (9 + 6 подборов), Мак (8), Спейтс (5), Бийомбо (2 + 6 подборов), Хезонья (2), Ивунду (2), Аффлало (0). Бостон: Браун (18 + 7 подборов), Хорфорд (14 + 10 подборов + 5 потерь), Тэтум (13), Моррис (12 + 7 подборов), Ирвинг (11) – старт; Смарт (11 + 8 подборов + 8 передач), Бэйнс (6 + 7 подборов), Розир (6 + 7 подборов), Ларкин (6), Ожелейе (5), Тайс (2), Надер (0), Ябуселе (0). Торонто – Вашингтон 96:107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23) Торонто: ДеРозан (26), Пауэлл (19), Ибака (7 + 10 подборов), Валанчюнас (6), Лоури (2) – старт; Райт (11), ВанВлит (10), Сиакам (7), Ногейра (6), Пелтль (2), Майлз (0), Ануноби (0). Вашингтон: Бил (38), Портер (19), Гортат (11 + 12 подборов), Моррис (10), Фрэйзер (4 + 8 передач) – старт; Убре (10), Маинми (7 + 6 подборов), Скотт (5), Микс (3), Саторански (0). Хьюстон – Юта 137:110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25) Хьюстон: Харден (56 + 13 передач + 7 потерь), Гордон (20 + 6 подборов), Ариза (14), Капела (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Андерсон (6) – старт; Нене (13), Браун (8), Жоу (8), Мба а Муте (3), Такер (3 + 9 подборов), Джексон (2), Блэк (0). Юта: Гобер (13), Фэйворс (12), Худ (12), Инглс (11), Рубис (10) – старт; Митчелл (17), Беркс (10), О'Нил (6), Жеребко (6), Сефолоша (6), Юдо (4), Нето (3), Брэдли (0). Сан-Антонио – Финикс 112:95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27) Сан-Антонио: Олдридж (21 + 9 подборов), Миллс (17), Грин (14), П.Газоль (7 + 9 подборов + 3 блок-шота), Андерсон (2) – старт; Мюррей (13 + 6 подборов), Гэй (12), Форбс (12), Пол (11), Бертанс (3), Хиллиард (0). Финикс: Уоррен (17), Джеймс (10), Букер (9), Чендлер (7 + 14 подборов), Крисс (3) – старт; Дэниэлс (14), Лень (12), Джексон (12 + 5 потерь), Джонс (5), Юлис (3), Бендер (3), Дадли (0). Нью-Йорк – Индиана 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17) Нью-Йорк: Порзингис (40 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Хардуэй (16), Кантер (9 + 18 подборов), Джек (8), Ли (7) – старт; Нтиликина (10 + 7 передач), О'Куинн (8 + 7 подборов), Макдермот (4), Томас (4), Бизли (2). Индиана: Т. Янг (18), Оладипо (17), Тернер (15), Коллисон (15 + 5 подборов + 10 передач), Богданович (8) –старт; Сабонис (16 + 8 подборов), Стивенсон (6), Джозеф (6), Пойтресс (0). Миннесота – Шарлотт 112:94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15) Миннесота: Уиггинс (20), Тиг (18 + 12 передач), Таунс (16 + 9 подборов), Батлер (13 + 6 подборов), Гиьсон (8 + 10 подборов) –старт; Дженг (15 + 11 подборов), Кроуфорд (15), Бьелица (5), Брукс (2), Джонс (0), Мухаммад (0), Джордж-Хант (0), Олдрич (0). Шарлотт: Ховард (13 + 9 подборов), Лэмб (13), Уильямс (13), Уокер (9 + 9 передач), Бакон (7) – старт; Зеллер (16 + 9 подборов), Грэм (9), Камински (8), Монк (6 + 8 передач), Картер-Уильямс (0), О'Брайан (0). Портленд – Оклахома-Сити 103:99 (28:20, 22:26, 28:21, 25:32) Портленд: Лиллард (36 + 13 передач), Нуркич (25 + 8 подборов + 5 потерь), Макколум (22), Харклесс (6), Вонле (1 + 8 подборов) – старт; Сваниган (5), Дэвис (5), Тернер (3), Коннатон (0). Оклахома-Сити: Джордж (27), Уэстбрук (25 + 6 подборов + 9 передач), Энтони (15 + 6 подборов), Робертсон (5), Адамс (4) – старт; Фелтон (15), Грант (15 + 7 подборов), Паттерсон (0), Абринес (0). Лейкерс – Мемфис 107:102 (27:24, 35:30, 26:16, 19:32) Лейкерс: Лопес (21 + 5 передач, Ингрэм (20 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (15 + 7 подборов), Кузьма (13 + 12 подборов), Болл (9 + 5 подборов + 9 передач) – старт; Кларксон (15 + 5 передач), Рэндл (12 + 8 подборов), Брюэр (2), Харт (0). Мемфис: Конли (23 + 5 подборов), Газоль (15 + 10 подборов + 7 передач), Брукс (13), Эннис (5), Мартин (0 + 5 подборов) – старт; Эванс (26), Чалмерс (9 + 5 подборов), Райт (8 + 5 подборов), Харрисон (3).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter