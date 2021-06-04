Сборная Украины станет одной из самых молодых команд на чемпионате Европы по футболу, который стартует 11 июня.
Об этом стало известно после того, как были объявлены заявки всех команд.
Как сообщает Sport.ua, средний возраст украинской сборной - 25,96 года.
Украина входит в пятерку самых молодых коллективов Евро-2020. В составе "желто-синих" есть восемь игроков, которым за 30 лет, но в то же время сразу шесть игроков - младше 23 лет.
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Самая молодая команда - Турция (24,58). В ее составе всего два футболиста старше 30 лет.
Также в топ-5 входят Англия (24,81), Уэльс (25,04) и Испания (26,13).
Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.
- Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован календарь.
- Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв, а 3 июня победила Северную Ирландию. Впереди - контрольный матч против Кипра (7 июня).
- 1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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