Средний возраст игроков украинской сборной - 25,96 года.

Сборная Украины станет одной из самых молодых команд на чемпионате Европы по футболу, который стартует 11 июня.

Об этом стало известно после того, как были объявлены заявки всех команд.

Как сообщает Sport.ua, средний возраст украинской сборной - 25,96 года.

Украина входит в пятерку самых молодых коллективов Евро-2020. В составе "желто-синих" есть восемь игроков, которым за 30 лет, но в то же время сразу шесть игроков - младше 23 лет.

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Самая молодая команда - Турция (24,58). В ее составе всего два футболиста старше 30 лет.

Также в топ-5 входят Англия (24,81), Уэльс (25,04) и Испания (26,13).

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь