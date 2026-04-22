Не обошлось без сенсации: определились финалисты Кубка Украины по футболу

Финал Кубка Украины состоится 20 мая во Львове.

Состоялся второй полуфинал Кубка Украины по футболу, в котором встретились "Металлист 1925" и "Чернигов". Матч закончился со счетом 0:0, а после серии пенальти в финал прошли черниговцы.

Гости остались в меньшинстве уже на четвертой минуте матча - защитник клуба Первой лиги Павел Шушко грубо нарушил правила против соперника, после чего получил предупреждение от главного арбитра. После просмотра VAR рефери изменил свое решение, из-за чего 25-летний футболист получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Второй тайм прошел при полном доминировании харьковского клуба, но забитых голов зрители так и не увидели. Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача улыбнулась игрокам "Чернигова".

"Металлист 1925" - "Чернигов" - 0:0 (5:6 по пенальти)

Удаление: Шушко, 4 (грубый фол)

Предупреждение: Мироненко, 66

"Металлист 1925": Варакута - Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк (Баптистелла, 80) - Аревало, Калюжный, Калитвинцев (И. Когут, 70) - Забергджа (Антюх, 55), Петер (Мба, 70), Рашица (Ари, 55).

"Чернигов": Татаренко - Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян (Шаповал, 79) - Бибик (Мироненко, 61), Шушко - Столярчук (Шалфеев, 20), Сердюк (Безгубченко, 46), Порохня - Безбородько (Тепляков, 61).

До этого киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, обыграв "Буковину" со счетом 3:0 в полуфинальном матче, который состоялся в Тернополе.

