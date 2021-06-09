Лагерь "желто-синих" в Румынии посетил Мирча Луческу.

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами после того, как его команда поселилась в Бухаресте. Именно в столице Румынии "желто-синие" будут базироваться и готовиться к поединкам.

Слова 44-летнего наставника приводит официальный сайт УАФ.

"Очень приятно, что нас тепло встретили в Бухаресте. Спасибо организаторам за встречу. Также расположение сборной уже посетил Мирча Луческу. Ребята хорошо разместились. Мы очень довольны условиями. Первым делом Луческу приехал к нам, чтобы поздравить. Мирча работает в Украине. Он понимает, что ему не нужно быть втянутым в нашу работу. Конечно, он поможет нам, если что-то понадобится. Но мы с командой здесь делаем другую работу накануне турнира", - сказал "Шева".

"Определенное давление игроки будут чувствовать. Но это приятное давление, поскольку финальная часть Евро - один из самых ответственных моментов. Ребята должны насладиться этим ощущением и справиться с ним", - добавил легендарный спортсмен.

"Мы не нагнетаем атмосферу, работаем по разработанному плану. У нас есть несколько дней для того, чтобы лучше подготовиться, мы будем максимально их использовать. Готовимся к первой игре, которая будет очень важной. Я доволен тем, как команда прошла этот 21 день. Ребята были под нагрузками, и когда мы уже выходили из-под них, то увидели свежесть у команды, особенно в последнем матче. Я доволен игрой с Кипром".

"Что касается кадровых проблем, то у нидерландцев достаточно классных вратарей. Не думаю, что это их слабая позиция. Я вообще считаю, что у них нет слабых позиций. У этой команды есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы очень серьезно отнесемся. Но наша ставка всегда делается на командную игру. Индивидуально ни с одним исполнителем играть мы не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которой мы всегда придерживаемся", - поставил точку Андрей Николаевич.

Напомним, что перед отлетом в Румынию сборная устроила фотосессию и Шевченко помог одному из игроков завязать галстук.

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Автор: Артем Будрин