По словам Арона Д'Соузы, все спортсмены на Играх будут соревноваться как частные лица, а не как представители стран.

Российские спортсмены смогут выступить на так называемой "Олимпиаде на стероидах". Об этом в комментарии росСМИ сказал президент проекта Арон Д'Соуза.

Он рассказал, что россияне будут допущены на турнир без ограничений.

"Все спортсмены на "Олимпиаде на стероидах" будут соревноваться как частные лица, а не как представители государств", - отметил Д'Соуза.

"Олимпиада на стероидах"

Enhanced Games ("Олимпиада на стероидах" или "Улучшенные игры") - запланированный на 2025 год международный турнир, где спортсмены не будут сдавать допинг-тесты.

Проект возглавляет австралийский бизнесмен Арон Д'Соуза и реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Точная дата и место проведения соревнований пока не определены.

Участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 - последние новости

Спортсменов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде, которая состоится в этом году в Париже. При этом спортсмены из этих стран смогут участвовать в Олимпийских играх только в нейтральном статусе.

Кроме того, на соревнованиях ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси. Также не будут приглашены правительственные или государственные чиновники этих стран.

Впоследствии звезды украинского спорта выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

Ряд украинских спортсменов записали обращение, в котором выступили против скандального решения МОК. Участие в ролике приняли Андрей Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михаил Романчук, Анна Рыжикова и Ярослава Магучих.

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