Виктория Дяченко ночевала в аэропорту.

Польская авиакомпания LOT Airlines отказалась пропускать в самолет российскую теннисистку Викторию Дяченко. Спортсменка не смогла попасть на турнир во Франции и ночевала в аэропорту.

Об этом девушка рассказала в публикации на личной странице в Instagram. Она написала: "Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines (польские авиалинии) по направлению Каир — Варшава — Ницца, потому что я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить россиянам летать рейсами Lot Airlines".

По словам Дяченко, у нее были письма поддержки от Женской теннисной ассоциации (WTA) и отца, который якобы родился в Украине и работает в ООН. Однако эти аргументы не повлияли на решение польской авиакомпании, и Дяченко осталась в аэропорту.

Видео дня

"Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались, как с гражданином третьего класса, потратила пару тысяч евро. К большому сожалению, у меня нет возможности попасть на турнир, поскольку нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В итоге, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации", — сказано в публикации теннисистки.

Запреты для российских спортсменов: последняя информация

Ассоциация спортсменов Германии 24 апреля выступила против участия российских и беларуских спортсменов в международных соревнованиях. По словам представителя организации Максимилиана Кляйна, нельзя снова пускать их в мировой спорт.

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил, что до конца войны в Украине игроки из РФ и РБ не смогут принимать участие в турнирах.

Министр культуры Британии Люси Фрейзер обратилась к отделениям мировых партнеров МОК внутри страны — Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другим компаниями. Она попросила повлиять на решение комитета, который может разрешить россиянам участвовать в Олимпиаде 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: