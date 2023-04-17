После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международная федерация хоккея на льду перенесла Чемпионат мира по хоккею из Санкт-Петербурга в Финляндию и Латвию.

Спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к участию в турнирах Международной федерации хоккея на льду (IIHF), пока продолжается война в Украине.

Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Люк Тардиф, сообщает телеканал ESPN.

"Я надеюсь, что Россия и Беларусь вернутся как можно скорее, потому что это будет означать, что война окончена", — сказала Тардиф.

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По его словам, это вопрос безопасности болельщиков и команд.

Российские хоккеисты и хоккеистки в последний раз выступали под знаменем Олимпийского комитета России на Играх 2022 года в Пекине, которые завершились незадолго до вторжения России в Украину. Это привело к тому, что IIHF запретила России и ее союзнице Беларуси участвовать в соревнованиях, а также перенесла в Финляндию и Латвию Чемпионат мира по хоккею среди мужчин, который состоится в следующем месяце, в то время как изначально это мероприятие планировалось в Санкт-Петербурге, отмечает телеканал.

Бойкот Украины

В начале февраля Верховная Рада Украины призвала Международный олимпийский комитет запретить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях.

Предложение Украины поддержало около 30 стран, однако МОК отказался принять соответствующее решение.

Вместе с тем в марте Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах под нейтральным флагом, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.

12 апреля Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным Украины принимать участие в международных соревнованиях, в которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси. В случае нарушения этого правила, спортсменов будут дисквалифицировать.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, раскритиковал это решение Кабинета Министров.

В январе президент Национального олимпийского комитета, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже из-за участия российских и белорусских спортсменов.