Элина Свитолина во второй раз в карьере победила Деспину Папамихаил.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на соревнованиях во Франции.

В поединке первого круга турнира WTA 125 в Сен-Мало знаменитая украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции.

Сен-Мало. Первый круг

Видео дня

Элина Свитолина (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) - 7:5, 6:1

Матч продолжался 1 час и 45 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5/10 брейкпойнтов.

Это была вторая встреча теннисисток, Свитолина снова победила. Они играли между собой в 2011 году на турнире ITF в турецком Стамбуле.

Стоит отметить, что эта победа стала второй для Элины Свитолиной после возобновления карьеры. Первую победу украинка одержала в поединке против Елены-Габриэлы Руссе из Румынии.

Напомним, в начале апреля звездная теннисистка вернулась на корт после декрета. В октябре прошлого года Свитолина впервые стала мамой. Спортсменка родила дочку от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Ее назвали Скай.

Добавим, что в следующем раунде турнира в Сен-Мало Элина Свитолина сыграет против бельгийской теннисистки Исалин Бонавентюр.

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