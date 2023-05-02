Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на соревнованиях во Франции.
В поединке первого круга турнира WTA 125 в Сен-Мало знаменитая украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции.
Сен-Мало. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) - 7:5, 6:1
Матч продолжался 1 час и 45 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 5/10 брейкпойнтов.
Это была вторая встреча теннисисток, Свитолина снова победила. Они играли между собой в 2011 году на турнире ITF в турецком Стамбуле.
Стоит отметить, что эта победа стала второй для Элины Свитолиной после возобновления карьеры. Первую победу украинка одержала в поединке против Елены-Габриэлы Руссе из Румынии.
Напомним, в начале апреля звездная теннисистка вернулась на корт после декрета. В октябре прошлого года Свитолина впервые стала мамой. Спортсменка родила дочку от французского теннисиста Гаэля Монфиса. Ее назвали Скай.
Добавим, что в следующем раунде турнира в Сен-Мало Элина Свитолина сыграет против бельгийской теннисистки Исалин Бонавентюр.