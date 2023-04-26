В декабре прошлого года украинка вернулась к тренировкам после длительной паузы.

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в матче первого круга турнира серии WTA 1000 в Мадриде белоруске Александре Саснович.

Элина Свитолина (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) - 4:6, 5:7.

Во втором сете Свитолина вела в счете 3:1, но потеряла преимущество.

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Это уже третья встреча теннисисток, в двух из них Свитолина проиграла Саснович.

В следующем раунде белорусская теннисистка сразится против 29-й Марии Боузковой из Чехии. Также в основной сетке турнира в Мадриде выступят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Напомним, Свитолина является лучшей теннисисткой в истории Украины. В марте прошлого года Элина объявила о прекращении своей карьеры, а 15 октября она родила дочь Скай.

В декабре прошлого года украинка вернулась к тренировкам. 12 апреля она триумфально стартовала на теннисном турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.

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