Элина Свитолина объявила о паузе в карьере в марте этого года.

Призерка Олимпиады-2020 и экс-третья ракетка мира Элина Свитолина вернулась к тренировкам после длительной паузы.

28-летняя украинская спортсменка сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото.

"Семья Монфис вернулась к делам", - написала в посте Свитолина.

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На снимке Элина позировала с мужем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Напомним, в марте этого года бывшая первая ракетка Украины объявила о паузе в карьере. Позже выяснилось, что она ждет первого ребенка.

15 октября Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис объявили о рождении дочери. Ребенка звездная пара назвала Скай.

Свитолина является одной из лучших теннисисток в украинской истории. За свою карьеру спортсменка выиграла 18 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде). Также в ее активе победа на Итоговом турнире WTA-2018 в одиночном разряде. Она стала первой представительницей Украины, кому удалось выиграть этот турнир.

Элина завоевала первую олимпийскую медаль в истории Украины в большом теннисе - бронзу на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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