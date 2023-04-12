Элина Свитолина победила Елену-Габриэлу Руссе на турнире в Швейцарии.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально стартовала на теннисном турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.

Звездная украинка в поединке первого круга основной сетки турнира одержала победу против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Руссе.

Элина Свитолина (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:4, 6:2

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Матч продолжался 1 час 23 минуты. В первом сете Свитолиной понадобился один брейк, чтобы выйти вперед, а во втором украинка выиграла два гейма на подаче соперницы. Отметим, по ходу матча Русе не смогла заработать ни одного брейк-поинта.

В следующем круге Свитолина встретится с еще одной представительницей Румынии Александрой Игнатик.

Добавим, что это был второй матч Элины Свитолиной после длительной паузы. В первом поединке после возвращения она в американском Чарльстоне проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой.

Напомним, Свитолина является лучшей теннисисткой в истории Украины. В марте прошлого года Элина объявила о приостановке своей карьеры, а 15 октября она родила дочь Скай. В декабре прошлого года украинка вернулась к тренировкам.

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