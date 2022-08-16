Александр Долгополов возмутился тем, что произошло на матче российских теннисисток.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов возмутился тем, что судья матча квалификации турнира в американском Цинциннати между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской попросил покинуть зрительскую трибуну болельщицу с украинским флагом.

Свое решение они мотивировали тем, что размер флага якобы превышал максимально допустимые габариты.

"Вот как это работает. Вы оберегаете и защищаете их, говоря, что они, безусловно, против войны, а после этого их оскорбляет флаг страны, которую они пытаются изнасиловать, убить и уничтожить. Правда в том, что многие из них, вероятно, это поддерживают. Отличная работа.

Надеюсь, болельщики окажут им "теплый прием" в оставшихся матчах. Любой русский, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома, где он видит только свой родной флаг. Хорошая попытка с вашей политикой размера флага Cincinnati Open. Надо было сказать это в начале, а не после.

Всех, кто восхищался моим теннисом и планирует посетить турниры в США, прошу брать с собой украинский флаг на все матчи с участием россиян и белорусов. И пусть ATP и WTA попробуют повторить этот шаг.

Наша страна тонет в крови и варварском насилии, ни один русский не будет запугивать молчаливого зрителя с украинским флагом! Имейте некоторое уважение", – написал Долгополов в Твиттере.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis@TheDolgopic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

Ранее Долгополов раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA), которые, по его мнению, встали на защиту россиян и беларусов, которых не допустили к участию на Wimbledon-2022.

20 апреля организаторы Wimbledon-2022 приняли решение не допускать спортсменов из России и Беларуси до соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и беларусов не будут начислять очки участникам Wimbledon-2022. Также к ним присоединилась WTA.

Напомним, Александр Долгополов за свою карьеру завоевал три титула в одиночном разряде и один в паре. На турнирах "Большого шлема" украинец доходил максимум до четвертого круга. В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры после трехгодичного перерыва.

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