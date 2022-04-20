Российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне"-2022 из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
"Уимблдон" стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.
"От имени Всеанглийского клуба и Комитет по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от конфликта в Украине в эти шокирующие и тяжелые времена.
Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения.
Мы также учли указания правительства Великобритании относительно спортивных организаций и мероприятий.
В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии, для русского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в "Уимблдоне".
Поэтому мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки от российских и белорусских игроков на турнир в 2022 году", - говорится в заявлении организаторов.
Добавим, что турнир из серии "Большого шлема" пройдет с 27 июня по 10 июля.
Wimbledon: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием.
- В прошлом году общий призовой фонд соревнований составил более 35 миллионов фунтов стерлингов.
- Действующими победителями являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.