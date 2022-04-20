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Российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне"-2022 из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

"Уимблдон" стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

"От имени Всеанглийского клуба и Комитет по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от конфликта в Украине в эти шокирующие и тяжелые времена.

Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения.

Мы также учли указания правительства Великобритании относительно спортивных организаций и мероприятий.

В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии, для русского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в "Уимблдоне".

Поэтому мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки от российских и белорусских игроков на турнир в 2022 году", - говорится в заявлении организаторов.

Добавим, что турнир из серии "Большого шлема" пройдет с 27 июня по 10 июля.

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