Для легендарной норвежки это первое олимпийское золото в карьере.

В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине был разыгран первый комплект медалей.

Первой олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она выиграла скиатлон на 15 км. Для легендарной 33-летней норвежки это первое олимпийское золото в карьере.

Серебро завоевала Наталья Непряева из Олимпийского комитета России, бронза – у австрийки Терезы Штадлобер.

Украину в этой гонке представляли четыре спортсменки. Марина Анцыбор финишировала 56-й, Виктория Олех – 60-й, Юлия Кроль – 62-й, а Дарья Рублева стала круговой.

Читайте такжеОлимпиада-2022: как выступили украинцы в первый день соревнованийТакже сегодня, 5 февраля, на Играх-2022 будут разыграны еще пять комплектов медалей.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное