В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине был разыгран первый комплект медалей.
Первой олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она выиграла скиатлон на 15 км. Для легендарной 33-летней норвежки это первое олимпийское золото в карьере.
Серебро завоевала Наталья Непряева из Олимпийского комитета России, бронза – у австрийки Терезы Штадлобер.
Украину в этой гонке представляли четыре спортсменки. Марина Анцыбор финишировала 56-й, Виктория Олех – 60-й, Юлия Кроль – 62-й, а Дарья Рублева стала круговой.
Читайте такжеОлимпиада-2022: как выступили украинцы в первый день соревнованийТакже сегодня, 5 февраля, на Играх-2022 будут разыграны еще пять комплектов медалей.
Олимпиада-2022: что нужно знать
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.