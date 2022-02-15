Александр Абраменко / фото REUTERS

Завершились соревнования 11-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта. 

Украина по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.

В одиннадцатый день соревнований на старт вышли девять представителей Украины, выступивших в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).

Главным достижением наших в этот день стал выход в финал Олимпиады в лыжной акробатике Александра Абраменко и Александра Окипнюка.

Александр Окипнюк / фото REUTERS

Наша сборная по биатлону также выступила неплохо и попала в топ-10 в мужской эстафете. В составе украинской команды эстафету бежали: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 15 февраля

Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

  • Сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный - 9 место)

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Пробный этап

  • Дмитрий Мазурчук - 34 место

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Соревновательный этап

  • Дмитрий Мазурчук - 33 место

Фигурное катание. Короткая программа. Женщины

  • Анастасия Шаботова - 30 место

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Лыжная гонка. Мужчины. Соревновательный этап

  • Дмитрий Мазурчук - 32 место

Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Квалификация

  • Александр Абраменко - прошел в финал
  • Дмитрий Котовский - не прошел в финал
  • Александр Окипнюк - прошел в финал

Среди других результатов дня отметим победу норвежской сборной по биатлону в мужской эстафете. А также "серебро" сборной Франции, благодаря которому лидеру французов Кантену Фийон-Майе удалось покорить уникальный рекорд. Он стал первым биатлонистом в истории, который выиграл пять медалей в рамках одной Олимпиады. 

Кантен Фийон-Майе / фото REUTERS

Также стоит выделить триумф Германии в соревнованиях двоек бобслеистов. Немецкие спортсмены заняли весь пьедестал почета, а олимпийскими чемпионами стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Олимпийские игры 2022. Все результаты 15 февраля

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

  • Анна Гассер (Австрия)
  • Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
  • Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

  • Матильда Грэммо (Швейцария)
  • Эйлин Гу (Китай)
  • Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

  • Коренное Зутер (Швейцария)
  • София Годжа (Италия)
  • Надя Делаго (Италия)

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

  • Су Имин (Китай)
  • Монс Ройсланд (Норвегия)
  • Максанс Парро (Канада)

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

  • Норвегия
  • Франция
  • ОКР

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

  • Канада
  • Япония
  • Нидерланды

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

  • Норвегия
  • ОКР
  • США

Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км

  • Ерген Гробак (Норвегия)
  • Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
  • Ватабе Акито (Япония)

Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

  • Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)
  • Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)
  • Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия)

Олимпиада-2022: главное

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
  • На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.