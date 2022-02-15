Завершились соревнования 11-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Во вторник, 15 февраля, было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.
Украина по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.
В одиннадцатый день соревнований на старт вышли девять представителей Украины, выступивших в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).
Главным достижением наших в этот день стал выход в финал Олимпиады в лыжной акробатике Александра Абраменко и Александра Окипнюка.
Наша сборная по биатлону также выступила неплохо и попала в топ-10 в мужской эстафете. В составе украинской команды эстафету бежали: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.
Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 15 февраля
Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
- Сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный - 9 место)
Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Пробный этап
- Дмитрий Мазурчук - 34 место
Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Соревновательный этап
- Дмитрий Мазурчук - 33 место
Фигурное катание. Короткая программа. Женщины
- Анастасия Шаботова - 30 место
Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Лыжная гонка. Мужчины. Соревновательный этап
- Дмитрий Мазурчук - 32 место
Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Квалификация
- Александр Абраменко - прошел в финал
- Дмитрий Котовский - не прошел в финал
- Александр Окипнюк - прошел в финал
Среди других результатов дня отметим победу норвежской сборной по биатлону в мужской эстафете. А также "серебро" сборной Франции, благодаря которому лидеру французов Кантену Фийон-Майе удалось покорить уникальный рекорд. Он стал первым биатлонистом в истории, который выиграл пять медалей в рамках одной Олимпиады.
Также стоит выделить триумф Германии в соревнованиях двоек бобслеистов. Немецкие спортсмены заняли весь пьедестал почета, а олимпийскими чемпионами стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис.
Олимпийские игры 2022. Все результаты 15 февраля
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
- Анна Гассер (Австрия)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Кокомо Мурасе (Япония)
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
- Матильда Грэммо (Швейцария)
- Эйлин Гу (Китай)
- Келли Силдару (Эстония)
Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
- Коренное Зутер (Швейцария)
- София Годжа (Италия)
- Надя Делаго (Италия)
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
- Су Имин (Китай)
- Монс Ройсланд (Норвегия)
- Максанс Парро (Канада)
Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
- Норвегия
- Франция
- ОКР
Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
- Канада
- Япония
- Нидерланды
Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
- Норвегия
- ОКР
- США
Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км
- Ерген Гробак (Норвегия)
- Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
- Ватабе Акито (Япония)
Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка
- Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)
- Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)
- Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия)
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.