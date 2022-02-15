Украинцы Абраменко и Окипнюк пробились в финал Олимпиады в лыжной акробатике.

Завершились соревнования 11-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Во вторник, 15 февраля, было разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта.

Украина по-прежнему продолжает оставаться без медалей на ОИ-2022.

В одиннадцатый день соревнований на старт вышли девять представителей Украины, выступивших в четырех видах спорта - биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле (лыжная акробатика).

Главным достижением наших в этот день стал выход в финал Олимпиады в лыжной акробатике Александра Абраменко и Александра Окипнюка.

Наша сборная по биатлону также выступила неплохо и попала в топ-10 в мужской эстафете. В составе украинской команды эстафету бежали: Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 15 февраля

Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Сборная Украины (Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный - 9 место)

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Пробный этап

Дмитрий Мазурчук - 34 место

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Прыжки с трамплина. Мужчины. Соревновательный этап

Дмитрий Мазурчук - 33 место

Фигурное катание. Короткая программа. Женщины

Анастасия Шаботова - 30 место

Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство. Лыжная гонка. Мужчины. Соревновательный этап

Дмитрий Мазурчук - 32 место

Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Квалификация

Александр Абраменко - прошел в финал

Дмитрий Котовский - не прошел в финал

Александр Окипнюк - прошел в финал

Среди других результатов дня отметим победу норвежской сборной по биатлону в мужской эстафете. А также "серебро" сборной Франции, благодаря которому лидеру французов Кантену Фийон-Майе удалось покорить уникальный рекорд. Он стал первым биатлонистом в истории, который выиграл пять медалей в рамках одной Олимпиады.

Также стоит выделить триумф Германии в соревнованиях двоек бобслеистов. Немецкие спортсмены заняли весь пьедестал почета, а олимпийскими чемпионами стали Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Олимпийские игры 2022. Все результаты 15 февраля

Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

Анна Гассер (Австрия)

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

Матильда Грэммо (Швейцария)

Эйлин Гу (Китай)

Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

Коренное Зутер (Швейцария)

София Годжа (Италия)

Надя Делаго (Италия)

Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

Су Имин (Китай)

Монс Ройсланд (Норвегия)

Максанс Парро (Канада)

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

Норвегия

Франция

ОКР

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

Канада

Япония

Нидерланды

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

Норвегия

ОКР

США

Лыжное двоеборье. HS-140+ Гонка преследования 10 км

Ерген Гробак (Норвегия)

Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

Ватабе Акито (Япония)

Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия)

Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия)

Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия)

Олимпиада-2022: главное