Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялась квалификация по лыжной акробатике у мужчин.
Украину в этом виде спорта представляли трое спортсменов: Дмитрий Котовский, Александр Абраменко и Александр Окипнюк.
По результатам квалификации в финал Олимпиады пробились двое украинцев: Александр Абраменко и Александр Окипнюк.
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко уже в первом прыжке показал высокий результат 120.36. С 5-м результатом Абраменко попал в топ-6 и получил место в финале.
Дмитрий Котовский и Александр Окиплюк финишировали на 22-й и 24-й строчке в первой квалификации.
Во втором раунде Окипнюк показал результат 125.00 и занял первое место в списке лучших. Котовский пройти в финал не сумел - он расположился на девятой строчке (114.03).
Напомним, финал в этой дисциплине состоится в среду, 16 февраля.
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Текущий медальный зачет по этой ссылке.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.