Еще один украинец Дмитрий Котовский не смог преодолеть квалификацию.

Во вторник, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялась квалификация по лыжной акробатике у мужчин.

Украину в этом виде спорта представляли трое спортсменов: Дмитрий Котовский, Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

По результатам квалификации в финал Олимпиады пробились двое украинцев: Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко уже в первом прыжке показал высокий результат 120.36. С 5-м результатом Абраменко попал в топ-6 и получил место в финале.

Дмитрий Котовский и Александр Окиплюк финишировали на 22-й и 24-й строчке в первой квалификации.

Во втором раунде Окипнюк показал результат 125.00 и занял первое место в списке лучших. Котовский пройти в финал не сумел - он расположился на девятой строчке (114.03).

Напомним, финал в этой дисциплине состоится в среду, 16 февраля.

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