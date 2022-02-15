Украинцы снова без медали в биатлоне.

Во вторник, 15 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская эстафета.

Гонка завершилась победой Норвегии, Франция завоевала серебро, а ОКР досталась бронза. Развязка получилась довольно драматичной: перед последней стрельбой уверенно лидировал Эдуард Латыпов, но заработал два круга штрафа и в итоге пропустил вперед норвежца Кристиансена и француза Фийона Майе.

Сборную Украины представляли Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.

Результаты гонки:

1. Норвегия (1+7) 1:19:50,2

2. Франция (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) +45,3

4. Германия (1+9) +1:04,3

5. Швеция (1+13) +1:49,4

6. Канада (2+9) +1:56,3

...

9. Украина (4+12) +3:41,3

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