Во вторник, 15 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская эстафета.

Гонка завершилась победой Норвегии, Франция завоевала серебро, а ОКР досталась бронза. Развязка получилась довольно драматичной: перед последней стрельбой уверенно лидировал Эдуард Латыпов, но заработал два круга штрафа и в итоге пропустил вперед норвежца Кристиансена и француза Фийона Майе.

Сборную Украины представляли Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.

Результаты гонки:

1.  Норвегия  (1+7)  1:19:50,2

2.  Франция  (0+9)  +27,4

3.  ОКР  (2+6)  +45,3

4.  Германия  (1+9)  +1:04,3

5.  Швеция  (1+13)  +1:49,4

6.  Канада  (2+9)  +1:56,3

...

9.  Украина  (4+12)  +3:41,3

Олимпиада-2022: главное

  • Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
  • Текущий медальный зачет по этой ссылке.
  • На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
  • На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.