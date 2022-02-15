Во вторник, 15 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская эстафета.
Гонка завершилась победой Норвегии, Франция завоевала серебро, а ОКР досталась бронза. Развязка получилась довольно драматичной: перед последней стрельбой уверенно лидировал Эдуард Латыпов, но заработал два круга штрафа и в итоге пропустил вперед норвежца Кристиансена и француза Фийона Майе.
Сборную Украины представляли Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. На четверых они настреляли 4 штрафных круга, использовали 12 запасных патронов и заняли 9 место.
Результаты гонки:
1. Норвегия (1+7) 1:19:50,2
2. Франция (0+9) +27,4
3. ОКР (2+6) +45,3
4. Германия (1+9) +1:04,3
5. Швеция (1+13) +1:49,4
6. Канада (2+9) +1:56,3
...
9. Украина (4+12) +3:41,3
Олимпиада-2022: главное
- Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Текущий медальный зачет по этой ссылке.
- На этих Олимпийских играх участвует 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
- На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. В Пекине сборная Украины медалей пока что не завоевала. Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.