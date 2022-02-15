Кантен Фийон-Майе также может стать единственным на планете спортсменом с шестью медалями одной Олимпиады.

Французскому спортсмену Кантену Фийон-Майе покорилось невероятное достижение в мировом биатлоне.

Во вторник, 15 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках зимних Олимпийских игр-2022 состоялась мужская эстафета. Французская команда стала серебряным призером этой гонки, а 29-летний Фийон-Майе завоевал свою пятую медаль на ОИ-2022 в Пекине.

Это первый случай в истории проведении Игр, когда одному биатлонисту удалось поднятся на пьедестал пять раз в рамках одной Олимпиады.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 в Китае французский спортсмен выиграл "золото" в индивидуальной гонке и гонке преследования, а также завоевал "серебро" в спринте и в двух эстафетах – смешанной и мужской. Также стоит отметить, что мужская сборная Франции по биатлону взошла на подиум командой впервые с 2006 года.

Добавим, что ранее в истории у мужчин по пять медалей на одной Олимпиаде трижды брали конькобежцы: американец Эрик Хайден, финн Класс Тунберг, норвежец Руальд Ларсен. У женщин в Корее-2018 отличилась норвежская лыжница Марит Бьорген.

В субботу, 18 февраля, Кантен Фийон-Майе примет участие в масс-старте на ОИ-2022 и если французу удастся завоевать еще одну медаль, то он станет единственным на планете олимпийцем с шестью медалями среди представителей всех видов спорта.

Олимпиада-2022: главное