В субботу, 5 февраля, были разыграны первые комплекты наград на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Всего в этот день было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Первой олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она выиграла скиатлон на 15 км. Это не единственное "золото" норвежцев в первый день. Биатлонистам этой страны удалось выиграть смешанную эстафету. Они опередили в гонке Францию и ОКР.
Отметим также выступление Ирен Схаутен из Нидерландов, которая стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров.
Схаутен финишировала с результатом - 3 минуты 56,93 секунды, что является новым олимпийским рекордом.
Также в первый день соревнований "золото" завоевали: Урса Богатай из Словении в прыжках с трамплина, швед Вальтер Валльберг в могуле и сборная Китая, выигравшая смешанную эстафету в шорт-треке.
К большому сожалению, нашим спортсменам пока не удалось завоевать ни одной награды. Выступление украинских биатлонистов не оправдали ожиданий, они финишировали в смешанной эстафете лишь 13-ми.
Также неудачно выступили представители Украины и в санном спорте Антон Дукач и Андрей Мандзий.
В первой попытке Мандзий не смог удержаться на санях, упав в конце дистанции. Финишировал спортсмен отдельно от саней. Другой украинец Антон Дукач выступил лучше, но во время своей попытки перевернулся на санях, но смог удержаться. Оба спортсмена находятся за пределами топ-15.
Читайте такжеУкраинские фигуристы на русском языке говорили с корреспондентами РФОлимпийские игры. Пекин. Результаты дня, 5 февраля
Лыжные гонки. Скиатлон, женщины
- Тереза Йохауг (Норвегия)
- Наталья Непряева (ОКР)
- Тереза Штадлобер (Австрия)
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины
- Ирен Схаутен (Нидерланды)
- Франческа Лоллобриджида (Италия)
- Изабель Вайдеманн (Канада)
Биатлон. Смешанная эстафета
- Норвегия
- Франция
- ОКР
Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины
- Урса Богатай (Словения)
- Катарина Альтхаус (Германия)
- Ника Крижнар (Словения)
Фристайл. Могул, мужчины
- Вальтер Валльберг (Швеция)
- Микаэл Кингсбери (Канада)
- Икума Хиросима (Япония)
Шорт-трек. Смешанная эстафета
- Китай
- Италия
- Венгрия
Медальный зачет после первого дня, 5 февраля
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- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.