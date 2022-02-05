Украинские спортсмены пока не завоевали ни одной медали.

В субботу, 5 февраля, были разыграны первые комплекты наград на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Всего в этот день было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

Первой олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она выиграла скиатлон на 15 км. Это не единственное "золото" норвежцев в первый день. Биатлонистам этой страны удалось выиграть смешанную эстафету. Они опередили в гонке Францию и ОКР.

Отметим также выступление Ирен Схаутен из Нидерландов, которая стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров.

Схаутен финишировала с результатом - 3 минуты 56,93 секунды, что является новым олимпийским рекордом.

Также в первый день соревнований "золото" завоевали: Урса Богатай из Словении в прыжках с трамплина, швед Вальтер Валльберг в могуле и сборная Китая, выигравшая смешанную эстафету в шорт-треке.

К большому сожалению, нашим спортсменам пока не удалось завоевать ни одной награды. Выступление украинских биатлонистов не оправдали ожиданий, они финишировали в смешанной эстафете лишь 13-ми.

Также неудачно выступили представители Украины и в санном спорте Антон Дукач и Андрей Мандзий.

В первой попытке Мандзий не смог удержаться на санях, упав в конце дистанции. Финишировал спортсмен отдельно от саней. Другой украинец Антон Дукач выступил лучше, но во время своей попытки перевернулся на санях, но смог удержаться. Оба спортсмена находятся за пределами топ-15.

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Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

Наталья Непряева (ОКР)

Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины

Ирен Схаутен (Нидерланды)

Франческа Лоллобриджида (Италия)

Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон. Смешанная эстафета

Норвегия

Франция

ОКР

Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины

Урса Богатай (Словения)

Катарина Альтхаус (Германия)

Ника Крижнар (Словения)

Фристайл. Могул, мужчины

Вальтер Валльберг (Швеция)

Микаэл Кингсбери (Канада)

Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек. Смешанная эстафета

Китай

Италия

Венгрия

Медальный зачет после первого дня, 5 февраля

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное