Украинский саночник Антон Дукач / фото REUTERS

В субботу, 5 февраля, были разыграны первые комплекты наград на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Всего в этот день было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. 

Первой олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она выиграла скиатлон на 15 км. Это не единственное "золото" норвежцев в первый день. Биатлонистам этой страны удалось выиграть смешанную эстафету. Они опередили в гонке Францию и ОКР. 

Отметим также выступление Ирен Схаутен из Нидерландов, которая стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров.

Ирен Схаутен / фото REUTERS

Схаутен финишировала с результатом - 3 минуты 56,93 секунды, что является новым олимпийским рекордом.

Также в первый день соревнований "золото" завоевали: Урса Богатай из Словении в прыжках с трамплина, швед Вальтер Валльберг в могуле и сборная Китая, выигравшая смешанную эстафету в шорт-треке.

К большому сожалению, нашим спортсменам пока не удалось завоевать ни одной награды. Выступление украинских биатлонистов не оправдали ожиданий, они финишировали в смешанной эстафете лишь 13-ми.

Также неудачно выступили представители Украины и в санном спорте Антон Дукач и Андрей Мандзий.

Андрей Мандзий / фото REUTERS

В первой попытке Мандзий не смог удержаться на санях, упав в конце дистанции. Финишировал спортсмен отдельно от саней. Другой украинец Антон Дукач выступил лучше, но во время своей попытки перевернулся на санях, но смог удержаться. Оба спортсмена находятся за пределами топ-15.

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Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

  • Тереза ​​Йохауг (Норвегия)
  • Наталья Непряева (ОКР)
  • Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины

  • Ирен Схаутен (Нидерланды)
  • Франческа Лоллобриджида (Италия)
  • Изабель Вайдеманн (Канада)

Биатлон. Смешанная эстафета

  • Норвегия
  • Франция
  • ОКР

Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин, женщины

  • Урса Богатай (Словения)
  • Катарина Альтхаус (Германия)
  • Ника Крижнар (Словения)

Фристайл. Могул, мужчины

  • Вальтер Валльберг (Швеция)
  • Микаэл Кингсбери (Канада)
  • Икума Хиросима (Япония)

Шорт-трек. Смешанная эстафета

  • Китай
  • Италия
  • Венгрия

Медальный зачет после первого дня, 5 февраля

olympics.com

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Украина на зимних Олимпийских играх: главное

  • Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
  • В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
  • На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко. 