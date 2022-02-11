Украинская биатлонистка Юлия Джима финишировал 8-й в спринте.

Завершились соревнования 7-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В пятницу, 11 февраля, было разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта.

Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. Украину в этот день представляли 12 спортсменов. "Сине-желтые" выступали в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, бобслее, а также шорт-треке, в котором Украина дебютирует на зимних Олимпиадах.

Среди всех результатов этого дня следует выделить выступление украинской биатлонистки Юлии Джимы, которая финишировала на 8-й позиции в женском спринте.

Также отметим выступление украинцев Калиниченко и Марусяка, которые прошли квалификацию на большом трамплине и выступят в основных соревнованиях.

Лучший украинский скелетонист Владислав Гераскевич в финальном протоколе показал 18-й результат.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 11 февраля

Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

Анастасия Шепиленко - 37 место

Лыжные гонки. Классический стиль. 15 км. Мужчины

Алексей Красовский - 77 место

Руслан Перехода - 78 место

Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины

Юлия Джима - 8 место

Анастасия Меркушина - 24 место

Ирина Петренко - 40 место

Бобслей. Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 3-й заезд

Лидия Гунько - 20 место

Монобоб. Женщины. Официальная тренировка. 4-й заезд

Лидия Гунько - 20 место

Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Квалификационный этап

Виталий Калиниченко - 43 место

Евгений Марусяк - 49 место

Антон Корчук - 56 место

Шорт-трек . 500 м. Мужчины. 3-й забег

Олег Гандей - финишировал четвертым в своем забеге и не вышел в четвертьфинал

Скелетон. Мужчины. 3-й этап

Владислав Гераскевич - 18 место

Скелетон. Мужчины. 4-й этап

Владислав Гераскевич - 18 место

Среди результатов этого игрового дня стоит отметить мировой рекорд, который установил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул. Спортсмен показал результат 12.30,74 на дистанции 10 000 метров.

Также следует отметить норвежскую биатлонистку Марте Олсбю Ройселанд, которая выиграла спринт с рекордным отрывом. Она опередила с наибольшим отрывом в истории зимних Олимпиад - 30,9 секунды.

Большим достижением в своей карьере отличился финский лыжник Иво Нисканен, ставший олимпийским чемпионом в гонке на 15 км классикой с раздельным стартом. Для него это третье олимпийское золото в карьере.

Олимпийские игры 2022. Все результаты 11 февраля

Биатлон. Спринт. Женщины

Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)

Эльвира Эберг (Швеция)

Доротея Вирер (Италия)

Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

Мирьям Пухнер (Австрия)

Мишель Гизин (Швейцария)

Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины

Нильс ван дер Пул (Швеция)

Патрик Руст (Нидерланды)

Давиде Джотто (Италия)

Лыжная гонка. 15 км. Мужчины

Иво Нисканен (Финляндия)

Александр Большунов (ОКР)

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Сноуборд. Гоффпайп. Мужчины

Аюму Хирано (Япония)

Скотти Джеймс (Австралия)

Ян Шеррер (Швейцария)

Скелетон. Мужчины

Кристофер Гротхер (Германия)

Аксель Юнгк (Германия)

Янь Венган (Китай)

Шорт-трек. 1000 м. Женщины

Сюзанне Шультинг (Нидерланды)

Минджон Чой (Корея)

Анне Десмет (Бельгия)

Лидером в общем зачете является Германия (7 золотых, 4 серебряных медали). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (6–3–5) и Нидерланды (5–4–1).

Медальный зачет после 7-го дня, 11 февраля

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