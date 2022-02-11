Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Спортсмен показал результат 12.30,74, что является новым мировым рекордом. Швед опередил нидерландца Патрика Руста и итальянца Давиде Гьотто, завоевавших серебро и бронзу соответственно.
Скандинавский спортсмен побил собственное же достижение на более чем две секунды, которое было установлено почти год назад.
ОИ-2022. Конькобежный спорт. 10000 м
- Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12:30.74 (мировой рекорд)
- Патрик Руст (Нидерланды) – 12:44.59 (+13.85)
- Давиде Гьотто (Италия) – 12:45.98 (+15.24)
Стоит отметить, что ван дер Пул завоевал уже второе золото в Пекине – ранее он триумфовал на дистанции 5000 м, установив при этом олимпийский рекорд.
Напомним, Нильс ван дер Пул накануне выступил с жесткой критикой в адрес руководства сборной Нидерландов за то, что оно якобы проводит нечестные манипуляции с олимпийским льдом и вступило в сговор с организаторами Олимпиады-2022. Шведский спортсмен назвал действия нидерландцев "коррупцией и не честной игрой".
Олимпиада-2022: главное
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- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
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