Нильс ван дер Пул выиграл олимпийское золото на дистанции 10000 метров.

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золотую медаль на дистанции 10 000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Спортсмен показал результат 12.30,74, что является новым мировым рекордом. Швед опередил нидерландца Патрика Руста и итальянца Давиде Гьотто, завоевавших серебро и бронзу соответственно.

Скандинавский спортсмен побил собственное же достижение на более чем две секунды, которое было установлено почти год назад.

ОИ-2022. Конькобежный спорт. 10000 м

Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12:30.74 (мировой рекорд)

Патрик Руст (Нидерланды) – 12:44.59 (+13.85)

Давиде Гьотто (Италия) – 12:45.98 (+15.24)

Стоит отметить, что ван дер Пул завоевал уже второе золото в Пекине – ранее он триумфовал на дистанции 5000 м, установив при этом олимпийский рекорд.

Напомним, Нильс ван дер Пул накануне выступил с жесткой критикой в адрес руководства сборной Нидерландов за то, что оно якобы проводит нечестные манипуляции с олимпийским льдом и вступило в сговор с организаторами Олимпиады-2022. Шведский спортсмен назвал действия нидерландцев "коррупцией и не честной игрой".

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