Шведский олимпийский чемпион ван дер Пул обвинил в коррупции нидерландцев на Олимпиаде-2022.

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выступил с жесткой критикой в адрес руководства сборной Нидерландов за то, что оно якобы проводит нечестные манипуляции с олимпийским льдом и вступило в сговор с организаторами Олимпиады-2022.

За основу обвинений 25-летний олимпийский чемпион Пекина взял статью schaatsen.nl, в которой спортивный ученый Сандер ван Гинкел рассказывает о том, как можно увеличить результаты команды с помощью определенного состава льда.

"Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Марка Мессера (ответственного за лед в Пекине) и его людей в своих идеях. Таким образом, я содействую возможным успехам. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего", – цитирует отрывок из статьи Гинкела Eurosport.

Ван дер Пул в свою очередь призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) обратить на это внимание.

"Это далеко не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада – про выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в свою пользу, используя неэтичные и аморальные средства.

Я не понимаю, почему Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерении. Раздражает. Это самый большой скандал в нашем виде спорта...

Четырехлетняя дисквалификация KNSB, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК. Это омерзительно", – заявил ван дер Пул.

Стоит отметить, что главный ледовар Марк Мессер все обвинения категорически отрицает. По национальности он канадец и с Нидерландами формально никак не связан.

Выступил и глава Олимпийского комитета Нидерландов Морис Хендрикс: он считает, что его команда не имеет никакого влияния на состояние олимпийского льда, а все решения принимают организаторы Игр.

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