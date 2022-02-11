Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине завершился женский биатлонный спринт.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Она пробежала дистанцию за 20 минут и 44 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Он также точно стреляла, но отстала от Ройселанд на 30,9 секунды. Тройку лучших замкнула Доротея Вирер из Италии. С точной стрельбой она отстала от победительницы на 37,2 секунды.

Лучшей в составе сборной Украины стала Юлия Джима, которая до стрельбы стоя боролась за медаль, однако с одним промахом заняла лишь 8 место.

Анастасия Меркушина, для которой эта гонка была дебютной в Пекине, с кругом штрафа в пассиве заняла 24 место, а Ирина Петренко не закрыла две мишени и замкнула топ-40.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3

2. Эльвира Карин Эберг (0+0) +30,9

3. Доротея Вирер (0+0) +37,2

...

8. Юлия Джима (0+1) +1:07,5

24. Анастасия Меркушина (1+0) +1:47,3

40. Ирина Петренко (2+0) +2:27,4

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