Аналитики контор видят фаворитом противостояния Чжен Циньвэнь.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не будет фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису по мнению букмекеров. Такие данные приводит специализированный портал BetExplorer.

Портал обработал данные 16 ведущих букмекерских контор мира, согласно которым средняя ставка на победу Ястремской составляет 2,72, в то время как на победу ее соперницы Чжен Циньвэнь из Китая - 1,46. В процентном соотношении это составляет 34 на 66 в пользу китаянки.

Матч Даяна Ястремская - Чжен Циньвэнь состоится в четверг, 25 января, и начнется около полудня по киевскому времени (21.00 по Мельбурну).

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Ранее сегодня Ястремская обыграла Линду Носкову из Чехии. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4. Украинка встречалась с соперницей, которая в 1/8 финала остановила Элину Свитолину (0:3, в первом сете, наша спортсменка снялась из-за травмы спины). И Даяна уверенно обыграть соперницу в двух партиях.

Напомним, что на стадии 1/8 финала турнир покинули Свитолина и Марта Костюк, которая уступила 4-й ракетке мира Кори Гауфф из США. Выход в четыертый круг соревнований сразу трех украинских спортсменок стал рекордом для отечественного тенниса.

В первом полуфинале в женском одиночном разряде завтра сойдутся белоруска Арина Соболенко и Гауфф. Матч начнется в 10.30 по киевскому времени.

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