Людмила Киченок / фото instagram.com/lyuda_kichenok

В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда.

В первом круге Киченок и Остапенко обыграли французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.

Wimbledon-2022. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена ОстапенкоОсеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3

Поединок продолжался один час и 45 минут. За это время Киченко и Остапенко реализовали три из 11 брейкпоинтов и сделали семь двойных ошибок.

Следующими соперницами Киченок и Остапенко будут теннисистки из Нидерландов Арианне Хартоно и Деми Схюрс, оставившие за бортом соревнований британок Джоди Анну Беррейдж и Эден Силву (6:3, 6:4).

Уимблдонский турнир можно посмотреть на Киевстар ТВ. Также чемпионат можно посмотреть в записи на платформе.

Wimbledon-2022: главное

  • Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
  • Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
  • Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
  • Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
  • Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и