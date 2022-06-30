Людмила Киченок и Елена Остапенко одолели французско-немецкий тандем Осеан Доден и Татьяну Марию.

В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда.

В первом круге Киченок и Остапенко обыграли французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.

Wimbledon-2022. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Осеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3

Поединок продолжался один час и 45 минут. За это время Киченко и Остапенко реализовали три из 11 брейкпоинтов и сделали семь двойных ошибок.

Следующими соперницами Киченок и Остапенко будут теннисистки из Нидерландов Арианне Хартоно и Деми Схюрс, оставившие за бортом соревнований британок Джоди Анну Беррейдж и Эден Силву (6:3, 6:4).

Уимблдонский турнир можно посмотреть на Киевстар ТВ. Также чемпионат можно посмотреть в записи на платформе.

Wimbledon-2022: главное