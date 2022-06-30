В Лондоне продолжается Wimbledon-2022 - третий в сезоне турнир серии "Большого шлема".
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда.
В первом круге Киченок и Остапенко обыграли французско-немецкий тандем Осеан Доден / Татьяна Мария.
Wimbledon-2022. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Осеан Доден / Татьяна Мария – 2:6, 7:5, 6:3
Поединок продолжался один час и 45 минут. За это время Киченко и Остапенко реализовали три из 11 брейкпоинтов и сделали семь двойных ошибок.
Следующими соперницами Киченок и Остапенко будут теннисистки из Нидерландов Арианне Хартоно и Деми Схюрс, оставившие за бортом соревнований британок Джоди Анну Беррейдж и Эден Силву (6:3, 6:4).
Уимблдонский турнир можно посмотреть на Киевстар ТВ. Также чемпионат можно посмотреть в записи на платформе.
Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
- Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и