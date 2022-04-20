Глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка замалчивает войну.

Глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка после начала войны запомнился молчанием о вторжении России в Украину. Бывший легкоатлет исчез после 24 февраля и не проявлял инициативу по введению санкций против российских спортсменов.

Позиция Бубки вызвала волну возмущения, а особенно брутально высказался президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" Поворознюк призвал к расправе над Бубкой.

"Что делать? Сказать, где он живет и все. Вышел из квартиры - кирпич на голову упал, бл*дь. Вариантов множество. Есть жизнь по закону, а есть по совести. С Бубкой будет по совести", - сказал Поворознюк.

Раньше раскритиковал действия Бубки олимпийский чемпион Жан Беленюк. Также бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха "разнесла" Бубку за пассивность и саботаж и подчеркнула, что "наша цель – разбить врага на спортивном фронте так же, как его бьют украинские защитники на военном фронте".

"Обидно, но НОКи других стран были активнее в нашей поддержке, чем родная организация", - констатировала с сожалением Саладуха.

Вас также могут заинтересовать новости: