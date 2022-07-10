Анита Серегина завоевала золото в весовой категории до 55 кг.

Украина завоевала вторую золотую награду в карате Всемирных играх-2022, которые проходят в американском Бирмингеме. После триумфа Анжелики Терлюги, золото в весовой категории до 55 кг завоевала 32-летняя каратистка из Одесской области Анита Серегина.

На групповом этапе украинка уступила представительнице Египта Дахаб Али (1:2), однако победы над Кристиной Клинепетер из США (7:2), и Линн Снелл из Нидерландов (3:1) позволили Серегиной пробиться в плей-офф.

В 1/2 финала Анита взяла верх над Ингрид Сученковой из Словакии (3:2), а в финале оодолела Александру Гранде из Перу (3:2).

Примечательно, что на предыдущих Всемирных играх, которые проходили в 2017 году, Серегина завоевала серебряную медаль, проиграв в финале как раз представительнице Перу.

Добавим, что во второй день соревнований украинские спортсмены в общей сложности завоевали 13 медалей в четырех видах спорта - четыре золотые награды, шесть серебряных и три бронзовые.

По итогам двух дней соревнования Украина (17 медалей: 6 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых) занимает второе место в медальном зачете Всемирных игр-2022, уступая Колумбии (14 медалей: 7 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовые).

Напомним, XI Всемирные игры продлятся до 17 июля.

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