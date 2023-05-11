Калинина не оставила россиянке практически ни единого шанса.

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Риме. Во втором круге турнира она разгромила теннисистку из России Анну Блинкову.

За два сета Калинина отдала представительнице страны-террориста всего четыре гейма. Украинка ни разу не проиграла на своей подаче, при этом сохранив сразу семь брейкпоинтов.

Всего матч длился один час 26 минут.

Видео дня

Девушки между собой встречались в седьмой раз. Украинка одержала вторую победу над Блинковой, которая стала также второй подряд в их личных противостояниях.

WTA 1000

Рим, Италия. Почва

1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова 6:2, 6:2

Следующей соперницей Калининой станет победитель пары, в которой сойдутся американка София Кенин (№ 134 WTA) и белоруска Арина Сабаленко (№ 2 WTA).

Напомним, что Калинина сейчас занимает 47-е место в мировом женском рейтинге.

Отметим, что две украинки вылетели из турнира WTA 1000 в Риме еще на первой стадии. Ястремская встречалась с россиянкой и уступила ей, а Свитолина проиграла в дуэли против Цуренко.

Завтра, 12 мая, на турнире стартует первая ракетка Украины Марта Костюк, которая сыграет против американки Клэр Лю. Также несколькими часами позже Леся Цуренко сойдется в дуэли против также представительницы США Бернарды Пера.

Вас также могут заинтересовать новости: