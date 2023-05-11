Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина удачно стартовала на турнире WTA 1000 в Риме. Во втором круге турнира она разгромила теннисистку из России Анну Блинкову.
За два сета Калинина отдала представительнице страны-террориста всего четыре гейма. Украинка ни разу не проиграла на своей подаче, при этом сохранив сразу семь брейкпоинтов.
Всего матч длился один час 26 минут.
Девушки между собой встречались в седьмой раз. Украинка одержала вторую победу над Блинковой, которая стала также второй подряд в их личных противостояниях.
WTA 1000
Рим, Италия. Почва
1/32 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова 6:2, 6:2
Следующей соперницей Калининой станет победитель пары, в которой сойдутся американка София Кенин (№ 134 WTA) и белоруска Арина Сабаленко (№ 2 WTA).
Напомним, что Калинина сейчас занимает 47-е место в мировом женском рейтинге.
Отметим, что две украинки вылетели из турнира WTA 1000 в Риме еще на первой стадии. Ястремская встречалась с россиянкой и уступила ей, а Свитолина проиграла в дуэли против Цуренко.
Завтра, 12 мая, на турнире стартует первая ракетка Украины Марта Костюк, которая сыграет против американки Клэр Лю. Также несколькими часами позже Леся Цуренко сойдется в дуэли против также представительницы США Бернарды Пера.