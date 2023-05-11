До этого Даяна уверенно прошла квалификацию.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть первый круг основной сетки Мастерсу WTA в Риме. Она проиграла представительнице России Анне Калинской.

Матч длился 1 час 17 минут. За два сета Ястремская смогла выиграть лишь шесть геймов, а во второй партии не взяла ни одной подачи соперницы.

Это была третья встреча теннисисток. Теперь счет 2:1 в пользу россиянки.

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WTA 1000

Рим, Италия. Почва

1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская 4:6, 2:6

До этого Даяна успешно преодолела квалификацию на турнир в Риме. Сначала украинка одержала победу над французской теннисисткой Жанжан, а затем была сильнее испанки Масаровой. За эти два матча Ястремская не отдала ни одного сета.

Отметим, что по схожему сценарию она провела предыдущий турнир серии WTA 1000, который проходил в Мадриде. Ястремская прошла квалификацию, но проиграла в первом же раунде основной сетки со счетом 0:2.

Добавим, что вчера также в личном поединке играли между собой еще две украинские теннисистки. Леся Цуренко в двухсетовой дуэли обыграла Элину Свитолину.

В раунде 1/32 финала примут участие три украинки. Сегодня, 11 апреля, Ангелина Калинина встретится с россиянкой Анной Блинковой. А завтра, 12 апреля, Леся Цуренко и Марта Костюк проведут дуэли с американками: Бернардой Пера и Клэр Лю. Интересно, что во всех случаях букмекеры считают, что одержат победу именно украинские спортсменки.

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