Украина заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
"Лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх - Украина заняла третье место в медальном зачете! Невероятные выступления, сверхусилия атлетов, тренеров и всей команды Team Ukraine, которая побеждала ради своей свободной и независимой страны! 45 медалей: 16 - золотых, 12 - серебряных и 17 бронзовых - такое достижение сборной Украины в Бирмингеме", - сообщил он.
Напомним, Всемирные игры-2022 проходили в Бирмингеме (США). Игры начались 7 июля, а завершились 17 числа.
9 июля стало известно о прекрасном дебюте украинской каратистки - одесситка Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг завоевала золотую медаль. Для Терлюги это были первые Всемирные игры.
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