2 сентября сборная Украины завоевала в Токио девять медалей.

Сборная Украины продолжает успешное выступление на Паралимпийских играх в Токио.

2 сентября в копилке украинской сборной появилось еще девять медалей: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Золотые награды выиграли легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный. А пловец Максим Крипак выиграл уже четвертое золото на Паралимпиаде-2020.

Серебряные медали завоевали пловчиха Елизавета Мерешко (для нее это уже пятая индивидуальная награда в Токио), пловец Антон Коль, легкоатлетка Оксана Ботурчук (в беге на 100 метров), а также украинская команда по настольному теннису (Виктор Дидух и Максим Николенко).

Бронзовые медали у Алексея Денисюка (в стрельбе) и Дениса Остапченко (в плавании).

Всего в активе украинской сборной сейчас 84 медали: 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. В медальном зачете Украина вернулась в топ-5.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги восьмого дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь