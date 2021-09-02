Максим Крипак принес Украине 20-ю золотую медаль в Токио.

Украинский пловец Максим Крипак завоевал свою четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Он стал чемпионом Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине.

Крипак победил, установив мировой рекорд - 57,19 секунды.

Украинец уверенно опередил итальянца Стефано Раймонди (59,36 секунды) и француза Флорена Мару (1.01,30).

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Для Крипака это шестая медаль в Токио. У него в активе четыре золота, одна серебряная и одна бронзовая награды. С учетом Паралимпиады-2016 украинец выиграл уже 14 медалей (9 золотых).

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной 20 золотых медалей, 37 серебряных и 24 бронзовые. В медальном зачете Украина идет пятой.

Автор: Антон Дударь