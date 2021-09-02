Мария Загребельная и Владислав Помазан стали чемпионами Паралимпийских игр.

Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио.

Помазан стала лучшей в толкании ядра в классе F35 (спортсмены с нарушениями координации, такими как гипертонус, атаксия и атетоз, люди с церебральным параличом).

Победный результат украинской спортсменки - 12,24 м. Ближайшую соперницу она опередила на 3,09 метра.

Отметим, что для Помазан это уже второе золото и четвертая медаль на Паралимпиадах.

Загребельный стал чемпионом в прыжках в длину Т37 (люди с нарушениями координации, такими как гипертонус, атаксия и атетоз). Украинец победил, установив новый рекорд Европы.

Его результат - 6,59 метра. Ближайшего конкурента он опередил на 15 сантиметров.

Это 18-я и 19-я золотые медали Украины на Паралимпиаде.

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Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной 19 золотых медалей, 35 серебряных и 23 бронзовые. В медальном зачете Украина идет пятой.

Автор: Антон Дударь