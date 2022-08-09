Украина завершила турнир, не потерпев ни одного поражения.

Женская сборная Украины стала победительницей 44-й Всемирной шахматной Олимпиады-2022, которая 9 августа завершилась в индийском Ченнаи.

Украинская команда в составе Анны и Марии Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы заняла первое место после 11 сыгранных матчей.

Перед заключительным игровым днем украинки занимали четвертое место.

В последнем раунде Украина должна была сыграть с Польшей – еще одной претенденткой на победу в шахматной Олимпиаде. Украина выиграла две из четырех партий против Польши. Мария Музычук одолела Алину Кашлинскую: на 35-м ходу полька отказалась продолжать игру.

В заключительной партии Ушенина дожала польскую шахматистку Оливию Келбасу и принесла Украине вторую победу. Еще две партии в противостоянии Украина - Польша были сведены вничью. Благодаря этому, Украина победила Польшу в противостоянии со счетом 3:1.

В итоге, Украина завершила турнир, не потерпев ни одного поражения: семь побед и четыре ничьих.

В активе "сине-желтых" 18 очков. Столько же набрала Грузия, но они уступили украинкам по дополнительному показателю.

Для украинской сборной эта победа на Олимпиаде стала первой с 2006 года. На минувшем турнире в 2018-м году женская сборная Украины стала второй.

Ранее УНИАН сообщал, что в индийском городе Ченнаи состоялись выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), победу в которых одержал россиян Аркадий Дворкович.

Вас также могут заинтересовать новости: