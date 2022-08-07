Украинца Андрея Баришпольца поддержали всего 16 делегатов.

В воскресенье, 7 августа, в индийском городе Ченнаи состоялись выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE).

На пост переизбрали россиянина Аркадия Дворковича. За него отдали голоса 157 делегатов.

В выборах президента FIDE принял участие украинец Андрей Барышполец, за которого проголосовали всего 16 делегатов.

Также в выборах принимали участие Иналбек Шерипов, который снялся с выборов по состоянию здоровья, и француз Бахар Куатли, который объявил об отказе баллотироваться на должность во время генассамблеи.

Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. До этого назначения российский функционер был помощником Путина и Медведева, вице-премьером РФ и находился в менеджменте ряда российских госкомпаний.

Напомним, что под руководством Дворковича Международная шахматная федерация (FIDE) выступила с официальным заявлением и осудила войну в Украине, которую развязала РФ. При этом FIDE разрешила выступать на турнирах шахматистам из РФ и Беларуси под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

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